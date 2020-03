Ronaldinho Gaúcho é detido no Paraguai por uso de documento falso

O ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho foi preso na noite desta quarta-feira 4, quando tentou usar um passaporte falsificado em um hotel na cidade de San Lorenzo, nos arredores da capital do Paraguai, Assunção. A informação foi divulgada em primeira mão pela jornalista local Soledad Franco e confirmada por VEJA. O jogador chegou nesta quarta no país vizinho, onde participaria de um evento beneficente.

Em entrevista à rádio Ñandutí, o ministro do Interior do Paraguai Euclides Acevedo confirmou a ordem de prisão: “Vamos fazer cumprir a lei. Temos a informação de que ele tem documentação adulterada.” Quem acompanha Ronaldinho nesta viagem é seu irmão e empresário, Roberto Assis. Ronaldinho e Assis passarão a noite na suíte presidencial do hotel Yacht y Golf Clube, a disposição dos policiais, e deverão comparecer na manhã desta quinta-feira diante do Ministério Publico paraguaio.