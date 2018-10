Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho deverão perder espaço no Barcelona após anunciarem apoio ao candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro. Ambos utilizaram suas redes para declarar o voto no candidato, que disputa o segundo turno contra Fernando Haddad (PT). De acordo com o jornal catalão Sport, o Barcelona vê incompatibilidade entre os valores do capitão da reserva e os do clube.

Segundo a publicação, “a homofobia, misoginia e racismo pregado por Jair Bolsonaro em mais de 30 anos de carreira política e reafirmado em sua campanha eleitoral são incompatíveis com o ponto de vista do clube” catalão. O jornal completa que o “Barcelona é um dos clubes que mais tem se posicionado internacionalmente do lado oposto ao de Bolsonaro”.

Ronaldinho Gaúcho é embaixador do clube e representante da equipe em eventos pelo mundo. De acordo com o jornal, o Barcelona não quer se posicionar publicamente em relação à postura do ex-jogador, mas vai diminuir suas participações em eventos institucionais oficiais. Ronaldinho também tem acordo comercial com o time espanhol.

Segundo a reportagem, outro que deve sofrer sanções é Rivaldo, que também revelou voto no candidato do PSL e participa ativamente dos jogos “Legends”, em que ex-jogadores de sucesso do clube disputam partidas pelo mundo, representando o Barcelona.