Romero e xenofobia: confusão entre jornalismo e ‘humor esportivo’

Ángel Romero escolheu o momento errado para falar sobre um tema sério. Ao se pronunciar sobre a declaração em que afirmou que o Santos era “time pequeno” – uma tolice, em qualquer circunstância –, o atacante paraguaio do Corinthians esbravejou contra o tratamento xenófobo que recebe de parte da torcida e da mídia. Ninguém pode tirar sua razão: afinal, quem determina o que é humilhante é quem escuta, e não quem faz os comentários. Mas Romero errou novamente ao generalizar e dizer que o preconceito parte da “maioria dos jornalistas” – que, segundo ele, seriam… santistas! Romero, você fez muito bem ao levantar essa discussão, mas não pode confundir jornalismo com “entretenimento esportivo”.

O maior artilheiro da Arena Corinthians convocou uma entrevista para dizer o que guardava, segundo ele, há quatro anos. Apesar de se expressar bem em português, preferiu falar em espanhol, de orgulho ferido. “Eu, supostamente, ofendi a um clube, o Santos. E vocês, na maioria, insultam um país, que é diferente. Uma nação. E não é de agora. Faz quatro anos que estou aqui, e sinto que não só aqui no Corinthians se vê essa situação. Não só com Kazim, Balbuena e Romero. Mas com os estrangeiros que vêm jogar no Brasil”, cravou, diante de surpresos jornalistas que fazem a cobertura do dia a dia do Corinthians, jornalistas de verdade, que não aceitaram a acusação.

Rapidamente, um áudio passou a circular nas redes sociais para sustentar a opinião de Romero. O trecho de um programa esportivo de rádio, de “cunho” jornalístico. “Esse idiota do Romero não tem dimensão do que é grandeza, porque saiu de um país que é praticamente uma aldeia indígena, que movimenta a economia através de tráfico de drogas e contrabando de armas”, disse Mano, um dos apresentadores do Estádio 97 e também da Fox Sports. Com raiva, destilando preconceito puro. Típico de programas deste tipo, travestidos de jornalísticos, mas são conversas de bar, sem qualquer critério.

Bom. Ta aí o momento em que alguns dos integrantes do Estádio 97 zombam com o país do Romero. Tirem suas conclusões pic.twitter.com/At8wd0vxvn — S! (@semeamaral) March 6, 2018

Romero convive com comentários deste tipo há muito tempo. Jogador muito profissional, conquistou seu espaço mesmo sem técnica exuberante. É bicampeão brasileiro e estrangeiro com mais jogos pelo Corinthians (172) – mais que o argentino Tevez e até seu compatriota Gamarra (ambos estrangeiros adorados pelos corintianos). Muitos críticos, jornalistas ou não, apelam para o clichê sobre “produtos falsificados” do Paraguai para menosprezar seu futebol. Um ato desprezível, até mesmo num boteco. Mas raro no jornalismo sério.

Romero marcou um golaço ao expor o assunto. Em tempos de tanta intolerância, muros e falta de empatia, o Brasil – um país historicamente impulsionado por estrangeiros e antes visto como um dos mais hospitaleiros do mundo – se mostra mais preconceituoso do que nunca. Que o digam haitianos, venezuelanos, e tantos outros estrangeiros obrigados a buscar refúgio por aqui (tema tratado em reportagem especial de VEJA). Mas não se combate preconceito com mais preconceito. Existem jornalistas sérios e são esses que devem ser seguidos, não só por Romero, mas por qualquer pessoa que queira informação confiável.

E mais uma consideração, já que Romero diz aceitar e gostar de críticas em relação ao que faz em campo: pare de simular agressões e provocar os adversários o tempo todo. Isso não pega bem e pode causar mais confusões.