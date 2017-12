Romarinho marca de novo, Al Jazira vence e enfrenta o Real Madrid

Anfitrião do Mundial de Clubes 2017, o Al Jazira irá desafiar o Real Madrid nas semifinais da competição. Na tarde deste sábado, em jogo com poucas chances de gol, a equipe dos Emirados Árabes Unidos bateu o Urawa Reds Diamonds, do Japão, por 1 a 0, no Estádio Zayed Sports, em Abu Dhabi, capital do país.

Apostando nos contra-ataques, o time da casa chegou ao seu gol graças à participação decisiva de um brasileiro. O meia-atacante Romarinho deu assistência para Ali Mabkhout garantir a vitória árabe diante dos japoneses. O ex-corintiano já havia marcado o gol do triunfo sobre o neozelandês Auckland City, na quarta-feira, 6, pelas oitavas de final.

Representante do país-sede por ser o atual campeão nacional, o Al Jazira enfrentará o Real Madrid, ganhador do Mundial de 2016, na próxima quarta, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi. No mesmo horário, mas um dia antes, Grêmio e Pachuca, do México, disputarão a outra semifinal, na cidade de Al Ain.

Romarinho já conquistou o Mundial de Clubes uma vez: foi em 2012, com o Corinthians. Ele começou no banco, mas entrou no lugar de Emerson Sheik e jogou 15 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Al-Ahly, do Egito. Na final – triunfo de 1 a 0 sobre o Chelsea -, ele ficou na reserva.

(Com Gazeta Press)