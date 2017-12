Romarinho marca contra o Real e entra nos trending topics

Mesmo jogando no futebol árabe e disputando uma dura partida contra um dos melhores e mais ricos times do mundo, o atacante Romarinho deve estar despertando saudade dos torcedores corintianos. Ao marcar um gol contra o Real Madrid no final do primeiro tempo da semifinal do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, o jogador entrou nos trending topics brasileiros do Twitter, com a frase “Olha o Romarinho” e a hashtag “PqFasIso”, que ficou famosa com o jogador nos tempos de Corinthians, feita pelo Corinthians Mil Grau, página de humor.

Olha o Romarinho — Luiz Paulo Colombo (@lpcolombo) December 13, 2017