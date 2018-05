Roma no topo: os clubes estrangeiros com mais brasileiros de Copa

Dos 310 jogadores que já disputaram Copas do Mundo pelo Brasil, muitos atuaram em clubes de fora do país. De acordo com levantamento de VEJA/PLACAR, 253 equipes já tiveram ao menos um desses atletas, com Roma e Barcelona liderando a lista com 16 representantes. Clubes de Angola, San Marino e Guatemala também já tiveram seus representantes.

Ao menos um atleta convocado pelo Brasil em cada Mundial jogou profissionalmente no exterior. Nas primeiras Copas, muitos atuavam por vizinhos da América do Sul, como Boca Juniors, Nacional e Peñarol. Recentemente, a Ásia se tornou atraente para esses jogadores, mas até o continente africano já teve brasileiro com participação em Copa do Mundo. A Europa, porém, segue no topo. Entre os clubes brasileiros, o Flamengo é o líder.

Veja abaixo a lista completa desses clubes e jogadores: