Roma e Liverpool definem vaga na final; saiba como assistir

Roma e Liverpool definem nesta quarta-feira, na capital italiana, a partir das 15h45 (de Brasília), quem será o adversário do Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões da Europa, em Kiev, na Ucrânia, no dia 26 de maio. A equipe inglesa entra em campo com ampla vantagem, depois de ter vencido a primeira partida em Anfield por 5 a 2. Já a Roma confia em nova reação, como ocorreu nas quartas de final diante do Barcelona, para chegar a sua segunda final (em 1984, perdeu para o próprio Liverpool). O jogo desta tarde terá transmissão da Globo e da Band, em TV aberta, e do Esporte Interativo, em TV fechada.

O grande destaque do jogo será novamente o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que marcou dois gols na primeira partida – e não comemorou, em respeito à Roma, seu ex-clube. O brasileiro Roberto Firmino e o senegalês Sadio Mané completam o poderoso trio de ataque do time treinado por Jürgen Klopp. O pentacampeão Liverpool não alcança a final da competição desde 2007, quando perdeu para o Milan.