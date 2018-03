Roma e Besiktas podem ser punidos pela Uefa

Roma e Besiktas foram indiciados pela Uefa por causa de alguns incidentes durante suas partidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na vitória da equipe italiana por 1 a 0 sobre o Shakthar Donestk, da Ucrânia, na última terça-feira, torcedores italianos acenderam sinalizadores no Estádio Olímpico. Na Turquia, o Besiktas vai ter que responder três acusações referentes ao jogo contra o Bayern de Munique, na última quarta-feira, uma delas pela invasão de um gato no campo.

A derrota do Besiktas para o Bayern por 3 a 1 não foi o único problema para os turcos na última quarta-feira, na Arena Vodafone. Eles terão de responder pelo bloqueio das escadas por parte de alguns torcedores, objetos arremessados no campo após a partida e, o mais inusitado, pela invasão do gato.

A entrada do gato interrompeu o jogo por alguns instantes, o que foi considerado falta de organização pela Uefa. Segundo um artigo do regulamento da instituição europeia, “O clube mandante e as associações nacionais são responsáveis pela ordem e segurança dentro e em volta do estádio antes, durante e depois dos jogos”. Os dois clubes prestarão esclarecimentos e a decisão da Justiça será tomada no dia 31 de maio.