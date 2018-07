Roma confirma contratação de Malcom, ex-atacante do Corinthians

A Roma anunciou nesta segunda-feira, em suas redes sociais, a contratação do atacante brasileiro Malcom, que estava no Bordeaux, da França. O acerto formal com o jogador será realizado após a aprovação nos exames médicos e assinatura do contrato, válido por 5 anos, ainda sem data divulgada pelo clube italiano.

L’#ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche pic.twitter.com/iQcKT6kCPn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 23, 2018

“A Roma confirma que chegou a um acordo com o Bordeaux para a transferência do jogador Malcom. A operação será ratificada após o êxito dele nos exames médicos”, anunciou o clube italiano. O valor total da transferência é de pouco mais de 159 milhões de reais (36 milhões de euros).

Formado na base do Corinthians, Malcom foi vendido para o Bordeaux em fevereiro de 2016 e teve seu melhor desempenho na última temporada, quando marcou 12 gols em 38 jogos disputados. O atacante brasileiro foi o principal jogador da equipe no último ano, terminando o Campeonato Francês na sexta colocação.