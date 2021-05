Roma anuncia a contratação do técnico José Mourinho

Um dia depois de anunciar a saída do técnico português Paulo Fonseca, a Roma informou nesta terça-feira, 4, ter chegado a um acordo com José Mourinho, demitido do Tottenham no último dia 19 de abril. O clube italiano confirmou a contratação por meio de suas redes sociais. Ainda não há informações sobre o o tempo de contrato.

“O clube tem o prazer de anunciar que um acordo foi alcançado com José Mourinho para que ele se torne nosso novo treinador antes da temporada 2021-22”, disse.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B Continua após a publicidade — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Mourinho deixou o Tottenham após um ano e cinco meses de trabalho sem nenhuma conquista. Curiosamente, ele foi desligado do cargo a poucos dias da decisão da Copa da Liga Inglesa, vencida por 1 a 0 pelo Manchester City, em Wembley, no dia 25 de abril.

Após um bom início de temporada com os Spurs, entrou em um contexto de pressão pelas eliminações precoces para o Everton, na Copa da Inglaterra, e para o Dinamo de Zagreb, pela Liga Europa. Além disso, teve polêmica relação com dois dos principais astros da equipe, o meio-campista Dele Alli e o atacante Gareth Bale, constantemente no banco de reservas em suas escalações.

O treinador português volta ao futebol italiano após passagem vitoriosa com a Inter de Milão, onde foi campeão da Liga dos Campeões, na temporada 2009/2010, e viveu um de seus melhores momentos na carreira. Na ocasião, deixou o clube para treinar o Real Madrid em uma decisão que já classificou como “100% ambição” em entrevistas.

A Roma faz campanha modesta no Campeonato Italiano. Atualmente, a equipe ocupa a sétima colocação, com 55 pontos, e praticamente não tem mais chances de alcançar a Lazio, sexta colocada e última equipe classificada para competições europeias.