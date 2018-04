Roma: Alisson celebra vitória histórica e ironiza jornal catalão

O goleiro brasileiro Alisson Becker celebrou efusivamente a vitória da Roma por 3 a 0 sobre o Barcelona, que classificou a equipe italiana à semifinal da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez desde 1984. O titular da seleção brasileira, que já é considerado um ídolo na capital italiana e destaque do time na temporada, ironizou o diário catalão Sport, que após o sorteio das quartas de final cravou que a Roma seria um “bombom” (um adversário fácil) para o Barça.

“Somos um bombom gostoso”, brincou Alisson, em entrevista ao canal Esporte Interativo, no Estádio Olímpico de Roma. “Nessa fase, vamos sempre entrar como o menor time, mas o jogo é jogado, são 11 contra 11. Vamos sempre dar nosso melhor para vencer. Já mostramos nossa força vencendo Atlético de Madri, Chelsea, Shakhtar e agora o Barcelona. Vamos seguir em frente.”

O jogador gaúcho de 25 anos posou para fotos com o ex-companheiro Francesco Totti, ídolo histórico e atual dirigente da Roma, e disse ter consciência do que esta vitória representou para a torcida. “Sempre acreditamos e estamos na história do clube. Mas não queremos parar por aqui.” A Roma havia perdido o jogo no Camp Nou por 4 a 1.

O adversário da equipe italiana na semifinal será definido na sexta-feira em sorteio. O Liverpool é o outro time já classificado; Real Madrid x Juventus e Bayern de Munique x Sevilla definirão nesta quarta-feira os outros semifinalistas.