Rodrygo marca, mas Real Madrid leva a virada e perde amistoso

No primeiro amistoso da temporada, o Real Madrid perdeu de virada por 2 a 1 para o Rangers, da Escócia, no Ibrox Stadium, em Glasgow, neste domingo, 25. O brasileiro Rodrygo marcou um gol pelo clube espanhol, que contou com a estreia do técnico Carlo Ancelotti e ainda não conta com todos os jogadores do elenco, mas não foi o suficiente para segurar o placar contra o time dirigido por Steven Gerrard.

Na partida, Rodrygo abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 8 minutos. Já no segundo tempo, o Rangers virou com gols de Fashion Sakala, aos 10 minutos, e Cedric Itten, aos 32 minutos.

No dia 8 de agosto, um domingo, o Real encara o Milan em outro amistoso de pré-temporada. O clube estreia oficialmente na temporada contra o Aláves, no dia 14 de agosto, pelo Campeonato Espanhol.