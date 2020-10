Rodrygo e Vinícius Júnior são finalistas do prêmio Golden Boy

O tradicional prêmio Golden Boy, oferecido pelo jornal italiano Tuttosport, tem os atacantes do Real Madrid Rodrygo e Vinícius Júnior entre os finalistas pelo segundo ano seguido. Os dois são os únicos brasileiros escolhidos para fazer parte da lista de 20 jogadores que concorrem ao troféu de melhor futebolista sub-21 do mundo nesta temporada. Marcos Antônio, o Bahia, meio-campista do Shakhtar Donetsk, esteve na seleção dos 40 melhores, mas não avançou para a decisão do prêmio.

Três jogadores que atuam na Alemanha estão entre os favoritos para a escolha do Golden Boy este ano. Os atacantes Erling Haaland e Jadon Sancho do Borussia Dortmund têm a companhia do lateral-esquerdo do Bayern de Munique Alphonso Davies como os principais nomes para ficar com o troféu.

O norueguês Haaland, que começou a temporada europeia passada no Red Bull Salzburg, da Áustria, fez 44 gols e deu 10 assistências em 40 jogos. O inglês Sancho também tem média de quase uma participação em gol por partida: 20 gols e 20 assistências em 44 partidas. A favor do canadense Davies contam os três títulos conquistados com o Bayern (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões), sendo decisivo no time avassalador de Hans-Dieter Flick.

O Golden Boy existe desde 2003. O holandês Rafael Van der Vaart foi o primeiro premiado, quando ainda era atleta do Ajax. Nenhum brasileiro conquista o troféu desde Alexandre Pato, em 2009, pelo Milan. Anderson, então no Manchester United, também ficou com a honraria um ano antes. O português João Félix é o atual campeão.

Confira os finalistas do Golden Boy 2020:

Mitchel Bakker (holandês): zagueiro do Paris Saint Germain-FRA

Eduardo Camavinga (francês): meio-campista do Rennes-FRA

Jonathan David (canadense): atacante do Lille-FRA

Alphonso Davies (canadense): lateral-esquerdo do Bayern de Munique-ALE

Sergiño Dest (americano): lateral-direito do Barcelona-ESP

Fabio Silva (português): atacante do Wolverhampton-ING

Ansu Fati (espanhol): atacante do Barcelona-ESP

Phil Foden (inglês): meia-atacante do Manchester City-ING

Ryan Gravenberch (holandês): meio-campista do Ajax-HOL

Mason Greenwood (inglês): atacante do Manchester United-ING

Erling Haaland (norueguês): atacante do Borussia Dortmund-ALE

Callum Hudson-Odoi (inglês): atacante do Chelsea-ING

Dejan Kulusevski (sueco): atacante da Juventus-ITA

Rodrygo (brasileiro): atacante do Real Madrid-ESP

Bukayo Saka (inglês): lateral, meia e ponta-esquerda do Arsenal-ING

Jadon Sancho (inglês): atacante do Borussia Dortmund-ALE

Dominik Szoboszlai (húngaro): meio-campista do Red Bull Salzburg-AUS

Sandro Tonali (italiano): meio-campista do Milan-ITA

Ferrán Torres (espanhol): atacante do Manchester City-ING

Vinícius Júnior (brasileiro): atacante do Real Madrid-ESP

