Rodrygo dará R$ 17,5 milhões aos Santos para jogar no Real Madrid

O atacante Rodrygo, sua família e seus representantes decidiram dar 4 milhões de euros (17,5 milhões de reais) ao Santos para viabilizar a ida ao Real Madrid pela proposta de 45 milhões de euros (196,5 milhões de reais), ainda inferior à sua multa rescisória, que é de 50 milhões de euros (218,3 milhões de reais). Dessa forma, o clube brasileiro receberá os mesmos 40 milhões de euros (174,6 milhões de reais) que receberia caso a multa fosse paga por ser detentor de 80% dos diretos econômicos do jogador.

A negociação está muito avançada e o contrato até 2025 deve ser assinado ainda nesta quarta-feira. Há chances remotas de o atacante viajar para o Rio de Janeiro e ficar à disposição do Santos para enfrentar o Fluminense, às 19 horas (de Brasília), no Maracanã. Pelo acordo verbal feito com o Real Madrid, Rodrygo ficará no Santos até junho de 2019. Depois, na Espanha, terá salários de mais de 1 milhão de reais por mês, além das luvas pela assinatura do acordo.

Sensação do futebol brasileiro em 2018, Rodrygo foi procurado por Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG. O atacante optou pelo Real Madrid, onde jogará com Vinicius Jr, de saída do Flamengo.

(com Gazeta Press)