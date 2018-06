Rodrygo assina com o Real até 2025, mas fica no Santos por mais um ano

O Santos divulgou nota em seu site na manhã desta sexta-feira para oficializar que acertou a venda do atacante Rodrygo ao Real Madrid. Grande revelação do time santista, o jogador de 17 anos só vai se apresentar ao novo clube em julho de 2019, seis meses depois de completar a maioridade, segundo o compromisso firmado entre as partes.

Ao confirmar a transação, o Santos destacou que “trata-se da negociação de um atleta com maior receita para um clube em toda a história do futebol na América Latina”. Pelo acordo firmado, o Real pagará 45 milhões de euros (cerca de R$ 193 milhões), sendo que o clube paulista ficará com 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 172 milhões) deste montante.

Inicialmente, a atual diretoria do Santos disse que só aceitaria liberar o jovem atacante por 50 milhões de euros (algo em torno de R$ 215 milhões na cotação atual), que era o valor estipulado de sua multa rescisória de contrato. Porém, o clube acabou cedendo um pouco para fechar a negociação, pela qual Rodrygo e seus empresários receberão 5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) como detentores de 20% dos direitos econômicos do jogador.

“A valorização e reconhecimento do atleta Rodrygo é fruto do trabalho de longa data realizado com excelência pelo Santos Futebol Clube em todas as suas divisões de base e integração com o futebol profissional. A marca ‘Meninos da Vila’ continua sendo o maior ativo do clube e essência da engrenagem de um trabalho reconhecido mundialmente ao longo dos tempos”, afirmou o clube na nota oficial divulgada nesta sexta.

Em seguida, o Santos festejou o fato de que poderá contar com o futebol da jovem revelação até julho de 2019. “Nós, santistas, ainda teremos o prazer de ver o atleta Rodrygo por mais um ano com nossa mítica camisa. Esperamos que seja um período importante para o desenvolvimento do atleta no futebol brasileiro e de conquistas esportivas para o Santos Futebol Clube”, reforçou o comunicado.

O clube da Vila Belmiro ainda agradeceu ao Real Madrid pela “postura e profissionalismo em todo processo, assim como a família e representantes do atleta, que buscaram uma negociação transparente e muito boa para todas as partes”. Por fim, informou que os maiores detalhes desta negociação serão revelados em coletiva de imprensa marcada para esta sexta-feira, às 14 horas.

Joia da base santista, Rodrygo foi, aos 17 anos e dois meses, o jogador mais jovem da história a marcar um gol em uma partida válida pela Copa Libertadores da América e ele é o atual artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro.

O Real Madrid, por sua vez, divulgou uma curta nota oficial em seu site para anunciar a contratação de Rodrygo. No comunicado, o time espanhol enfatizou que o jogador já estaria em condições de atuar pela equipe em janeiro de 2019, quando ele completará 18 anos, mas confirmou que “o acordo estabelece que sua incorporação ao clube ocorrerá em julho deste mesmo ano”.