Rodrigo Caio: “Aprendemos que podemos jogar de igual para igual”

Rodrigo Caio, zagueiro titular do Flamengo, falou após a derrota do rubro-negro para o Liverpool, na prorrogação do jogo, e disse estar orgulhoso da atuação de sua equipe pela atuação na decisão do Mundial de Clubes da Fifa. “Tenho o maior orgulho possível, pois fizemos uma grande partida. Foi uma parceria muito grande de todos os jogadores. Sabíamos a dificuldade, o Flamengo entrou e impôs sua ideia de jogo e isso é o mais legal. Tivemos oportunidades, não aproveitamos e eles aproveitaram”, disse o camisa 3 a TV Globo.

“Tiramos um grande aprendizado, que podemos jogar de igual pra igual e isso é importante para o futebol brasileiro. Deixamos tudo, demos o máximo, fica um legado bacana, time veio aqui e jogou bola. Em alguns momentos fomos melhor que o Liverpool”, disse Rodrigo Caio, que ainda comentou a presença dos mais de 18.000 torcedores brasileiros que viajaram ao Catar. “A torcida se sentiu representada, queríamos a vitória e o título, era nosso sonho e da torcida também, não só dos que viram aqui, mas dos milhões pelo Brasil”.