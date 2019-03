Rodolfo Landim pede licença da presidência do Flamengo

Em meio ao período conturbado dos bastidores do Flamengo pelo incêndio que atingiu o CT do clube no dia 8 de fevereiro, e a estreia do na Libertadores, na próxima terça-feira, 5, contra o San Jose, na Bolívia, o presidente Rodolfo Landim solicitou uma licença de 11 dias para uma “viagem particular”, segundo o jornal O Globo. O vice-presidente Rodrigo Dunshee também pediu afastamento e ficará fora entre esta sexta-feira, 1, até o dia 7 de março. Durante a ausência dos dois, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Antonio Alcides, ocupará o cargo.

Eleito presidente do Flamengo em dezembro de 2018, Landim tomou posse dia 1° de janeiro. Além das mudanças no futebol e o investimento pesado em reforços, o clube teve problemas extra-campo com o incêndio no centro de treinamento, que resultou em 10 mortos e interditou o CT Ninho do Urubu.

O mandatário é peça importante para um acordo de indenização entre o clube e as famílias das vítimas. Fora por 11 dias, a partir de segunda-feira, 4, pouca coisa deve mudar na negociação e dificilmente algum acordo será selado ou ocorrerá alguma mudança significativa. A presença de Landim é chave para que qualquer decisão seja tomada.

O clube anunciou acordo com uma família nesta sexta-feira, mas não divulgou valores nem nomes dos envolvidos.