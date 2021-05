Robert Lewandowski supera recorde de gols de Gerd Muller no Alemão

A última rodada do Campeonato Alemão foi especial para Robert Lewandowski. Neste sábado, 22, o atacante polonês marcou um gol na goleada por 5 a 2 do Bayern contra o Augsburg, chegou a 41 tentos em uma única edição da competição e superou o recorde que pertencia ao lendário Gerd Muller. O ex-atacante, também pelo time bávaro, havia marcado 40 gols em uma única edição do Alemão na temporada 1971/72 .

O gol do polonês foi anotado já nos últimos minutos da partida, aos 45 minutos do segundo tempo. Na semana passada, quando igualou o recorde de Gerd Muller, o atacante celebrou com uma camisa por baixo com os dizeres “4Ever Gerd” (“Para sempre, Gerd”, em inglês).

Os outros tentos da vitória foram anotados por Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Kingsley Coman e Jeffrey Gouweleeuw (contra). O time visitante descontou com André Hahn e Florian Niederlechner.