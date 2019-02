River-URU x Santos terá comentários de José Mourinho; como assistir

O Santos estreia na Copa Sul-Americana fora de casa, diante do River Plate, do Uruguai, acontece nesta terça-feira, 12, às 19h15, em Montevidéu. O jogo terá transmissão exclusiva pelo canal de streaming DAZN, em sua conta de Youtube e Facebook, e terá um comentarista inusitado: o técnico português José Mourinho.

Ex-treinador de Porto, Chelsea, Manchester United, Inter de Milão e Real Madrid será a novidade do canal nas partidas transmitidas para o Brasil. Além de trabalhar no jogo do Santos, ele também fará parte da transmissão da partida de quinta-feira, 14, entre Corinthians e Racing, com transmissão da RedeTV!.

As partidas serão apresentadas por Mariana Fontes e pelo ex-goleiro da seleção brasileira Julio Cesar, que trabalhou com Mourinho nos tempos de Inter de Milão. O narrador será Dudu Monsanto.