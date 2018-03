River Plate vence Boca Juniors e é campeão da Supercopa Argentina

Não havia como o River Plate conquistar uma vitória e um título de maneira mais saborosa. Na noite desta quarta-feira, o time dirigido por Marcelo Gallardo não deu chances ao rival Boca Juniors e conquistou a Supercopa Argentina, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, com uma vitória por 2 a 0. Os gols foram marcados por Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.

As duas equipes não se enfrentavam valendo um título havia 42 anos – na ocasião, o Boca foi campeão argentino em 1976. Justamente por isso, o clássico desta quarta ganhou contornos épicos e parou a Argentina. O River Plate demonstrou mais força desde o início e marcou aos 17 minutos, em pênalti convertido por Gonzalo Martínez.

O Boca de Carlitos Tevez voltou melhor no segundo tempo, mas parou nas boas defesas do goleiro Franco Armani, um dos reforços do River Plate para a temporada. O River segurou a pressão e chegou ao título no contra-ataque. Aos 24 minutos, Nacho Martínez acionou Gonzalo Martínez, que em boa jogada individual cruzou para Scocco concluir.

Essa foi a oitava conquista do técnico Marcelo Gallardo à frente do River Plate. Desde que assumiu a equipe, há quatro anos, o ex-jogador e ídolo do clube faturou, entre outros torneios, a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Argentino.