River Plate faz oito gols em time que venceu o São Paulo na Libertadores

Mesmo perdendo duas cobranças de pênalti, o River Plate, da Argentina, fez oito (sim, oito) gols no fraquíssimo time peruano Deportivo Binacional, vencendo a primeira partida nesta Copa Libertadores. O jogo, realizado na noite de desta quarta-feira 11, no Estádio Monumental de Nuñez (de portões fechados, por uma punição ao River), embolou de vez o Grupo D da competição continental. Afinal, o Binacional havia vencido o São Paulo por 2 a 1 no alto dos 3 825 metros de Juliaca, no Peru.

Aguarde mais informações