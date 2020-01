River Plate contrata dois jovens brasileiros

Dois jovens atletas brasileiros tentarão repetir um feito que poucos compatriotas conseguiram, especialmente nos últimos anos: o de triunfar no futebol argentino. Nesta semana, o River Plate incorporou às suas categorias de base o lateral-esquerdo Hyago e o o meio-campista Edinho, ambos vindos do Tubarão, clube da primeira divisão catarinense.

A dupla ficará a serviço do time B do River, comandado por Juan José Borrelli, e, caso agrade, tem chances de incorporar o elenco dirigido por Marcelo Gallardo. Hyago, que completará 18 anos em fevereiro, passou pelas categorias de base de Corinthians, São Paulo e Santos antes de chamar a atenção do River pelo Tubarão.

“Esse ano tenho muitas expectativas e uma delas é estrear pela equipe principal, estou lutando por isso”, contou Hyago ao site La Pagina Millionaria. “Minha inspiração é o Marcelo, porque é habilidoso e ofensivo, mas também gosto do Montiel”, completou o brasileiro, citando o titular do River.

Edinho, por sua vez, é um volante de 18 anos nascido em Brasília, que chegou ao Tubarão em 2018 e disputou o Campeonato Catarinense adulto. Os dois chegaram ao River por empréstimo de um ano, com opção de compra.

Publicidade

Mercado fechado para brasileiros

O Brasil já teve grandes ídolos no futebol argentino entre as décadas de 30 a 60, como Domingos da Guia, Heleno de Freitas, Paulo Valentim e Dino Sani (pelo Boca Juniors) e Delém (River Plate). Em tempos mais recentes, em que o caminho inverso se tornou mais comum devido à desvalorização do peso argentino, apenas Silas (San Lorenzo) e Iarley (Boca Juniors) conseguiram êxito, enquanto nomes como Jardel (Newell’s Old Boys), Baiano e Luiz Alberto (Boca Juniors) não deixaram saudades.