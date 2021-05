River Plate anuncia quinze casos de Covid-19 antes de enfrentar o Boca

Neste sábado, 15, véspera do clássico contra o Boca Juniors pelas quartas de final do Copa da Liga Profissional da Argentina, o River Plate anunciou quinze jogadores com Covid-19 no elenco e suspendeu a concentração antes do jogo.

Clique aqui e assine PLACAR com preço especial, a partir de 8,90 reais por mês!

Os quinze atletas são: os goleiros Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux e Franco Petroli, os defensores Paulo Díaz e Robert Rojas, os meias De La Cruz, Zuculini, Agustín Palavecino e Tomás Castro Ponce e os atacantes Borré, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón e Federico Girotti. Entre os nomes, cinco costumam ser titulares no time de Marcelo Gallardo. São eles Armani, Paulo Díaz, Rojas, De La Cruz e Borré.

Todos já cumprem quarentena, não enfrentam o Boca Juniors e correm risco de não enfrentarem o Fluminense no próximo dia 25, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O clube também informou que o restante dos testes com jogadores e comissão técnica deram negativos. A partida contra o arquirrival Boca está marcado para este domingo, 16, às 17h30, na Bombonera.

A raíz de los casos positivos de Covid-19 detectados hoy, los jugadores fueron sometidos también a testeos PCR. Los resultados arrojaron nuevos positivos en Franco Armani, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino y Santiago Simón. ℹ️ https://t.co/PHNP9yT7EU pic.twitter.com/s8xc42ByXQ — River Plate (@RiverPlate) May 16, 2021