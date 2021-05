River chega a 20 contaminados e pode não ter goleiro na Libertadores

O River Plate, um dos clubes mais poderosos do continente, vive dias dramáticos. Um surto do novo coronavírus atingiu a imensa maioria do elenco e, até a noite desta segunda-feira, 17, o técnico Marcelo Gallardo tem apenas 11 dos 32 inscritos na Copa Libertadores fora da lista de contaminados e, portanto, aptos para enfrentar o Independiente Santa Fe, na próxima quarta-feira, 17, em Buenos Aires.

Para piorar, os quatro goleiros estão com Covid-19, o que obrigaria o treinador a escalar um jogador de linha na meta. Segundo informações do diário esportivo Olé, o River Plate enviará um pedido à Conmebol para que possa inscrever ao menos um novo goleiro, alegando que o caso é excepcional e que não ter um goleiro de origem disponível feriria o senso de esportividade.

No último domingo, com 15 desfalques, o River foi eliminado da Supercopa Argentina pelo rival Boca Juniors, nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Um dos destaques da partida foi o jovem goleiro Alan Leonardo Díaz, de 21 anos, chamado às pressas depois que os quatro goleiros da equipe de cima testaram positivo.

Nesta segunda, o clube registrou mais cinco contaminações de atletas importantes: Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Alex Vigo e Flabian Londoño. Eles se juntam aos goleiros Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux e Franco Petroli, os defensores Paulo Díaz e Robert Rojas, os meias De La Cruz, Zuculini, Agustín Palavecino e Tomás Castro Ponce e os atacantes Borré, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón e Federico Girotti.

Com isso, Gallardo tem apenas 11 jogadores, sendo nenhum goleiro, para montar o time na próxima quarta. São eles, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Fontana, Peña Biafore, Tomás Lecanda, José Paradela, Julián Alvarez e Enzo Pérez. O último, no entanto, deixou o jogo contra o Boca machucado e é dúvida.

O experiente Enzo Pérez, aliás, é apontado como o favorito para assumir a posição de goleiro, caso o River não consiga inscrever o juvenil Alan Leonardo Díaz, segundo informações do Olé. Em seu regulamento, a Conmebol abre a possibilidade de realizar uma troca de goleiros, caso seja confirmada uma lesão grave. Resta saber se a entidade incluirá a contaminação por Covid neste contexto.

Levando em conta a pandemia, a Conmebol abriu, no início do torneio, a possibilidade de que os clubes inscrevessem até 50 atletas. O River, no entanto, optou por apenas 32. O regulamento estabelece ainda que, caso as equipes tenham até sete atletas disponíveis, as partidas devem ser realizadas. Caso contrário, será decretada a derrota por WO.

Além de desfalcar o River diante do Santa Fe, os atletas contaminados correm risco de não enfrentarem o Fluminense, em jogo marcado para o próximo dia 25, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com 6 pontos em quatro partidas, o clube argentino é vice-líder no grupo D atrás do Fluminense (8 pontos) e à frente do Junior Barranquilla (3) e Santa Fe (2).