Rivaldo será técnico de time de futebol da terceira divisão do Marrocos

O ex-jogador Rivaldo assinou um contrato para treinar o modesto Sporting Club Chabab Mohammedia (SCCM), da terceira divisão do futebol do Marrocos, conforme anunciou o próprio clube nesta quinta-feira, 17, em suas redes sociais. Na postagem, Rivaldo aparece em uma foto ao lado do presidente do clube segurando uma camisa da equipe com o número 10 e o nome do brasileiro.

“Rivaldo é Chabab! Temos o prazer de anunciar a contratação da lenda brasileira Rivaldo como nosso treinador para a próxima temporada”, comunicou o clube.

Campeão mundial em 2002 com a seleção brasileira e melhor do mundo em 1999, Rivaldo já se arriscou, sem sucesso, como dono do Mogi Mirim depois de se aposentar. Nos últimos anos, ele estava apenas atuando em jogos festivos do time de lendas do Barcelona, onde foi ídolo como jogador.

O clube não deu detalhes sobre o salário de Rivaldo, que está no Marrocos de férias junto com Cafu, também campeão mundial em 2002. Eles estão reunidos com os ex-jogadores Michel Salgado e Roger Milla para um evento na cidade de Tânger.

(Com EFE)