Rivaldo: ‘Espero que Neymar comece a jogar futebol se voltar ao Barça’

Em Barcelona para um evento de patrocinadores, o ex-jogador Rivaldo falou sobre Neymar com a imprensa local. Jogador do FC Barcelona entre 1997 e 2002, o brasileiro falou que seria ótimo para o time catalão ter Neymar de volta, desde que ele começasse a jogar futebol.

“Adoraria que ele voltasse. Seria bom para o Barcelona e para ele mesmo, com tudo que aconteceu. Espero que, caso venha, mude sua cabeça e comece a jogar futebol. Caso ele volte, o Barcelona terá possibilidades de ser campeão da Liga dos Campeões e ele de ser eleito melhor do mundo”, disse o brasileiro, eleito melhor jogador do mundo em 1999.

“Voltando ao Barcelona, mais amadurecido para jogar futebol, terá tudo para jogar melhor do que nos tempos do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar, que jogaram juntos no ataque do Barcelona entre 2014 e 2017)”, completou Rivaldo.

No evento realizado no estádio Camp Nou, Rivaldo jogou alguns minutos de uma partida com torcedores nesta sexta-feira, 20. A festa também serviu para comemorar os três gols que fez contra o Valencia em 17 de junho de 2001, que classificou o time para a edição 2001/2002 da Liga dos Campeões.