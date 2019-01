Rivaldo desmente acerto com clube do Marrocos: ‘Ainda não sou treinador’

Rivaldo desmentiu nesta sexta-feira, 18, que será técnico do Chabab Mohammedia, clube da terceira divisão do Marrocos. Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, ele foi anunciado nas redes sociais da equipe marroquina na última quinta. A publicação contava, inclusive, com uma foto de Rivaldo segurando a camisa do time ao lado do presidente do clube.

“Gostaria de agradecer ao presidente do Sporting Club Chabab Mohammedia pela camisa e também pelo convite, mas ainda não sou treinador, quem sabe no futuro”, escreveu Rivaldo, em seu Instagram.

Rivaldo estava participando de um evento com craques do passado na cidade de Tânger, no Marrocos, onde se encontrou com o mandatário do Chabab Mohammedia. O ex-meia se aposentou em 2015, se arriscou como presidente do Mogi Mirim, mas não teve sucesso. Nos últimos anos, Rivaldo atua pelo time de lendas do Barcelona.