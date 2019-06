Rival de sábado na Copa América, Peru enfrentará Brasil em setembro

Adversário da seleção brasileira na última rodada da fase de grupos da Copa América, no sábado, 22, o Peru vai reencontrar o Brasil em amistoso nos Estados Unidos. O jogo será no dia 10 de setembro, uma terça-feira, no Los Angeles Memorial Coliseum.

Este será o segundo amistoso programado para o período. O Brasil também já anunciou duelo contra a Colômbia quatro dias antes, no dia 6 de setembro, no Hard Rock Stadium, em Miami. Esses serão os dois primeiros compromissos da seleção brasileira após a Copa América.

A seleção peruana voltou a disputar uma Copa do Mundo em 2018, 36 anos após a última participação, em 1982. A equipe conseguiu vaga na repescagem, ao derrotar a Nova Zelândia. No Mundial, foi derrotada pela França, que seria campeã, e Dinamarca, mas venceu a Austrália na última partida.

No sábado, na Arena Corinthians, as duas equipes se enfrentam na definição do Grupo A pela classificação para as quartas de final. As duas seleções lideram a chave, com quatro pontos. A Venezuela é a terceira colocada com dois pontos. Serão classificados à próxima fase os dois primeiros colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados.

Há quatro anos como treinador da seleção, o argentino Ricardo Gareca manteve a base do time que foi à Copa de 2018. Dos 11 titulares da vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia, no Maracanã, apenas os zagueiros Zambrano e Abram não estiveram na Rússia.

O grande destaque é o atacante Paolo Guerrero, que defende o Internacional depois de ter passado por Corinthians e Flamengo. Outros destaques do time são o meia Cueva, ex-São Paulo e atualmente no Santos, e o veterano Farfán, de 34 anos.

A seleção brasileira tem uma vantagem considerável no retrospecto dos confrontos contra o Peru. Foram 30 vitórias, nove empates e apenas quatro vitórias dos peruanos. O último jogo entre as equipes aconteceu em 16 de novembro de 2016, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em Lima. Com gols de Gabriel Jesus e Renato Augusto, o Brasil venceu por 2 a 0.