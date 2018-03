Revoltada com o time, torcida do Lille invade o campo no Francês

A partida entre Lille e Montpellier neste sábado, 10, que terminou empatada em 1 a 1, nem parecia ser do Campeonato Francês. Após o jogo da 29ª rodada da Ligue 1, a torcida da casa invadiu em massa o gramado do estádio Pierre-Mauroy.

A revolta dos fãs se deve à terrível fase do Lille no campeonato. Nos últimos dez jogos, o time venceu apenas um, empatou outros três e perdeu o restante. A situação coloca a equipe na vice-lanterna da competição, um ponto atrás do Toulouse, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Alguns torcedores mais exaltados da equipe – que tem os brasileiros Thiago Maia (ex-Santos), Thiago Mendes e Luiz Araujo (ambos ex-São Paulo) – tentaram invadir o vestiário dos jogadores, mas a confusão foi contida após os seguranças fazerem um cordão de isolamento.