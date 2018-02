Revista inglesa elege Henry o melhor atacante da Premier League

Premier League é o nome do Campeonato Inglês desde a temporada 1992/1993, quando a empresa assumiu o comando do torneio. Nesta segunda-feira, a revista Four Four Two divulgou uma lista dos 30 melhores atacante da história da competição, com o francês Thierry Henry, ídolo do Arsenal, na primeira colocação.

Jogando pela equipe londrina de 1999 a 2007 e depois em 2012, o francês marcou 175 gols em 258 jogos e foi campeão duas vezes da competição. Tem uma das maiores médias de gols no torneio, com 0,68 gol por jogo.

O segundo colocado foi o inglês Alan Shearer, maior artilheiro da competição, com 206 gols em 441 jogos por Blackburn e Newcastle. Em terceiro ficou o também francês Eric Cantona, quatro vezes campeão inglês pelo Manchester United. O único brasileiro na lista é Diego Costa, naturalizado espanhol, na 21ª colocação

Veja os 30 melhores atacantes da Premier League para a Four Four Two