Revista elege Messi o melhor de 2017; Neymar fica em terceiro

A revista Four-Four Two divulgou nesta sexta-feira sua lista completa com os 100 melhores jogadores do mundo em 2017. Ao contrários dos prêmios da Fifa e France Fotball, o vencedor não foi Cristiano Ronaldo, e sim Lionel Messi. O português ficou na segunda colocação, à frente de Neymar. Além do atacante do PSG, outros 12 brasileiros estiveram na lista dos 100 mais da revista. Veja abaixo os 20 primeiros e todos os brasileiros.

1° – Lionel Messi (Barcelona)

2° – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

3° – Neymar (PSG)

4° – Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

5° – Kevin de Bruyne (Manchester City)

6° – Luka Modric (Real Madrid)

7° – N’Golo Kanté (Chelsea)

8° – Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

9° – Sergio Agüero (Manchester City)

10° – Edinson Cavani (PSG)

11° – Gonzalo Higuaín (Juventus)

12° – Jan Oblak (Atlético de Madri)

13°- Harry Kane (Tottenham)

14° – Mauro Icardi (Inter de Milão)

15° – Eden Hazard (Chelsea)

16° – Paulo Dybala (Juventus)

17° – Sergio Ramos (Real Madrid)

18° – Dries Mertens (Napoli)

19° – Paul Pogba (Manchester United)

20°- Antoine Griezmann (Atlético de Madri)

30° – Marcelo (Real Madrid)

33° – Casemiro (Real Madrid)

36° – Gabriel Jesus (Manchester City)

40° – Philippe Coutinho (Liverpool)

59° – Ederson (Manchester City)

63° – Daniel Alves (PSG)

62° – Jorginho (Napoli)

72° – Alex Sandro (Juventus)

73°- Fernandinho (Manchester City)

76° – Thiago Silva (PSG)

85° – Filipe Luís (Atlético de Madri)

96° – Roberto Firmino (Liverpool)