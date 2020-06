Retorno da Premier League teve protesto contra o racismo e ‘pane’ do VAR

O Sheffield United empatou com o Aston Villa nesta quarta-feira 17, fora de casa, em jogo que marcou a retomada do Campeonato Inglês, depois de mais de três meses de paralisação por causa da pandemia de coronavírus. O jogo teve protestos contra a violência policial e racismo, além de uma falha tecnológica inexplicável que não validou um gol dos visitantes.

O jogo foi morno, com poucas chances de jogo e várias divididas, longe da qualidade habitual da Premier League. Antes da bola rolar, as atenções se voltaram para as manifestações dos jogadores, que se ajoelharam em referência aos protestos que pedem o fim da violência policial contra negros. Os jogadores, inclusive, usaram camisas com Black Lives Matter (vidas negras importam, na tradução) escrito no lugar do nome dos atletas.

Dentro de campo, a polêmica aconteceu aos 43 minutos do 1º tempo. O meia Oliver Norwood, do Sheffield, cruzou nas mãos do goleiro Orjan Nyland, que se atrapalhou e caiu com a bola dentro do gol. O lance era claríssimo, mas o sensor da bola, em uma falha inédita, não detectou o gol e o juiz mandou o lance seguir. A vitória coloraria o Sheffield no 5º lugar, brigando diretamente por vaga na Liga dos Campeões.

A Hawk Eye, empresa que cuida da tecnologia, reconheceu o erro e pediu desculpas ao clube. Segundo a repórter Natalie Gedra, da ESPN, o árbitros que estavam na sala do VAR não checaram o lance porque confiaram plenamente na tecnologia, assim como não checariam caso o sensor tivesse validado o gol.

City vence em noite “nota zero” de David Luiz – A rodada dupla da volta da Premier League também marcou a vitória do vice-líder Manchester City por 3 a 0 sobre o Arsenal. O destaque negativo da partida ficou para o brasileiro David Luiz. O camisa 23 dos Gunners entrou aos 24 minutos do primeiro tempo, substituindo o lesionado Pablo Marí, e foi personagem central na derrota do time londrino: o zagueiro errou no bote e deixou Raheem Sterling livre para abrir o placar nos acréscimos da primeira etapa.

Logo após o intervalo, aos 4 minutos, David Luiz fez um pênalti infantil e acabou expulso de campo – o belga Kevin de Bruyne converteu e ampliou o placar. O jovem inglês Phil Foden fechou a contagem para o City, que agora fica a longíquos 22 pontos de distância do Liverpool. Embora seja improvável que o time comandado pelo espanhol Pep Guardiola consiga alcançar líder do campeonato, a vitória sobre o Arsenal impede que o time da terra dos Beatles comemore o título no próximo domingo.

