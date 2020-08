Retomada da Liga dos Campeões tem Cristiano Ronaldo ‘mordido’

A Liga dos Campeões da Europa está de volta após mais de cinco meses de paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. Com portões fechados, cumprindo o protocolo de segurança, a Juventus terá uma dura missão contra o Lyon nesta sexta-feira 6, em Turim, a partir das 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube italiano perdeu o jogo de ida, na França, por 1 a 0, mas para a volta contará com o reforço de um Cristiano Ronaldo “mordido”.

Segundo o jornal italiano La Gazzeta dello Sport, o craque português ficou furioso por não ter recebido nenhum prêmio individual na temporada e está ainda mais motivado a tentar conquistar a sexta Champions League de sua carreira, a primeira pela Juventus. O jogo será transmitido online no Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus.

Cristiano Ronaldo marcou nada menos do que 31 gols em 33 jogos do Campeonato Italiano, mas perdeu a artilharia para Ciro Immobille, da Lazio, autor de 36 gols em 37 partidas. Cristiano também ficou atrás de Robert Lewandowski (34 gols), do Bayern de Munique, na corrida pela chuteira de ouro. Além disso, viu o companheiro argentino Paulo Dybala receber o prêmio de melhor jogador do Italiano.

O atacante de 35 anos chega revigorado para o grande duelo em Turim após alguns dias de folga com a família. “O Cristiano está treinando bem. Eu vi ele marcar um gol impressionante no último treino (quarta-feira). Ele teve muitos jogos em um período curto e, com toda razão, teve alguns dias para descansar, mas voltou aos treinos com intensidade. Acho que ele está se preparando da maneira certa”, disse o técnico Maurizio Sarri, em coletiva.

A seca de prêmios individuais fazem Cristiano ter menor chance de vencer seu 6º prêmio de melhor jogador da Fifa (The Best) – que ainda não está confirmado por causa da pandemia de coronavírus – e igualar Lionel Messi. O português de 35 anos, no entanto, tem a chance de melhorar seu ranking de acordo com seu desempenho na fase final da Champions e, para isso, terá de ajudar a Juventus a virar o jogo contra o Lyon.

Na atual temporada, a Juve está longe das boas atuações que a fizeram chegar nas finais de 2015 e 2017. O técnico Maurizio Sarri não encaixou e a equipe pouco se reforçou. Dentro de campo, Cristiano Ronaldo e Dybala tentam tomar as rédeas e superar o problema de criatividade do time, que pode ser prejudicial para quem precisa superar o forte e criativo meio de campo do Lyon.

Real Madrid tem missão difícil

O maior campeão da competição também terá um teste e tanto para seguir na busca pelo 14º troféu. O time perdeu o jogo de ida diante do Manchester City por 2 a 1 no Santiago Bernabéu e nesta sexta, também às 16h, terá de superar a equipe de Pep Guardiola na Inglaterra. O duelo será exibido no canal TNT, no EI Plus e no Facebook do Esporte Interativo.

Ainda pelas oitavas de final, no sábado 8, o Barcelona receberá o Napoli, no Camp Nou, depois de empate em 1 a 1 na Itália, enquanto o Bayern de Munique precisa apenas confirmar sua vaga diante do Chelsea, na Alemanha, depois de ter vencido em Londres por 3 a 0.

A partir das quartas de final, o torneio ocorrerá em novo formato, todo em solo português com quartas de final, semi e final em jogo único. Os chaveamentos já estão definidos. O vencedor do confronto entre PSG e Atalanta enfrentará na semifinal o vencedor de Atlético de Madri e Red Bull Leipzig. Os times ainda envolvidos nas quartas de final estão do outro lado da tabela.

Os jogos restantes da Champions League:

Oitavas de final

7/8

Manchester City x Real Madrid (2-1 na ida)

Juventus x Lyon (0-1 na ida)

8/8

Barcelona x Napoli (1-1 na ida)

Bayern de Munique x Chelsea (3-0 na ida)

Quartas de final

12/8

PSG x Atalanta

13/08

RB Leipzig x Atlético de Madri

14/08

Barcelona/Napoli x Bayern de Mu nique/Chelsea

15/08

Manchester City/Real Madrid x Juventus/Lyon

