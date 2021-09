Reta final: Catar instala gramado da final da Copa de 2022

Restando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo do Catar, os estádios já começaram a ficar prontos. Imagens do Estádio de Lusail, palco da final a ser disputada dia 18 de dezembro de 2022, foram divulgadas nesta segunda-feira, 20, já mostrando o gramado instalado e as obras quase concluídas. Ao fim da construção, a arena poderá receber 80.000 torcedores.

O estádio é localizado em Lusail, cidade próxima a Doha, erguida recentemente em meio a um grande deserto com promessas de trazer modernidade e qualidade de vida à região. O maior estádio da Copa de 2022 receberá dez partidas: seis da fase de grupos, um das oitavas, um das quartas, um das semifinais e a grande final

Cinco arenas já foram inauguradas, restando apenas penas três para que todos estejam prontos: o Estádio de Lusail, o Ras Abu e o Al Thumama, que deve ser aberto em outubro. A promessa do comitê organizador é que todos os oito palcos do torneio sejam inaugurados até o fim deste ano.

