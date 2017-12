Restam apenas três vagas para a Libertadores 2018

Restando nove dias para o sorteio da fase eliminatória e de grupos da Copa Libertadores, 44 dos 47 clubes que disputarão o torneio já estão definidos. Restam apenas três vagas.

Uma delas será definida na quarta-feira, após a final da Copa Sul-americana entre Flamengo e Independiente. Caso seja campeão, o clube argentino ficará com uma vaga na fase de grupos. Caso os brasileiros vençam, abrem vaga para o Vasco na fase de grupos e para o Atlético-MG na fase eliminatória da competição.

Outra vaga sairá da Bolívia e já seria do Jorge Wilstermann, mas ficará para a última rodada, pois o time perdeu três pontos por punição no torneio Clausura 2017 do Campeonato Boliviano. Classifica-se para a segunda fase eliminatória do torneio o clube com mais pontos ainda não-classificado. Como Bolívar e The Strongest, que já têm vaga estão na primeira colocação, o Wilstermann, terceiro colocado levaria a vaga com os 37 pontos já conquistados. Como perdeu pontos e o torneio ainda tem uma rodada em disputa, San José (33) e Blooming (31) ainda podem chegar. A última rodada acontece no dia 17 de dezembro.

A última vaga será decidida entre Universidad de Concepción e Unión Española, do Chile. Trata-se do jogo entre os vice-campeões chilenos na temporada (Apertura e Clausura). O vencedor será conhecido no dia 20 de dezembro, dia do sorteio. A vaga é para a segunda eliminatória da Libertadores.

Os classificados para a Libertadores (por país)

ARGENTINA (6 vagas)*

Boca Juniors – fase de grupos

River Plate – fase de grupos

Estudiantes – fase de grupos

Racing – fase de grupos

Atlético Tucumán – fase de grupos

Banfield – segunda fase eliminatória

BOLÍVIA (4 vagas)

The Strongest – fase de grupos

Bolívar – fase de grupos

Oriente Petrolero – primeira fase eliminatórias

BRASIL (8 vagas)*

Grêmio – fase de grupos

Corinthians – fase de grupos

Cruzeiro – fase de grupos

Palmeiras – fase de grupos

Santos – fase de grupos

Flamengo – fase de grupos

Vasco – segunda fase eliminatória (pode entrar na fase de grupos caso Flamengo conquiste a Sul-americana)

Chapecoense – segunda fase eliminatória

CHILE (4 vagas)

Universidad de Chile – fase de grupos

Colo-Colo – fase de grupos

Santiago Wanderers – segunda fase eliminatória

COLÔMBIA (4 vagas)

Atlético Nacional – fase de grupos

Millionarios – fase de grupos ou segunda fase eliminatória

Santa Fe – fase de grupos ou segunda fase eliminatória

Junior Barranquilla – segunda fase eliminatória

EQUADOR (4 vagas)

Delfín – fase de grupos

Emelec – fase de grupos

Independiente del Valle – segunda fase eliminatória

Macará – primeira fase eliminatória

PARAGUAI (4 vagas)

Cerro Porteño – fase de grupos

Libertad – fase de grupos

Guaraní – segunda fase eliminatória

Olimpia – primeira fase eliminatória

PERU (4 vagas)

Alianza Lima – fase de grupos

Real Garcilaso – fase de grupos

Melgar – segunda fase eliminatória

Universitario – primeira fase eliminatória

URUGUAI (4 vagas)

Peñarol – fase de grupos

Defensor – fase de grupos

Nacional – segunda fase eliminatória

Montevideo Wanderers – primeira fase eliminatória

VENEZUELA (4 vagas)

Monagas – fase de grupos

Deportivo Lara – fase de grupos

Carabobo – segunda fase eliminatória

Deportivo Táchira – primeira fase eliminatória

*pode ter mais uma vaga pela Copa Sul-Americana