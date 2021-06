República Checa x Inglaterra: como assistir aos jogos da Euro

Nesta terça-feira, 22, serão definidos os classificados do grupo D da Eurocopa. A maior atração do dia é o confronto entre a surpreendente República Checa e a badalada Inglaterra. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres. O jogo será transmitido pelo SporTV.

Apoiado pela torcida, o “English Team” espera confirmar o favoritismo. Contudo, as atuações nos dois jogos iniciais diminuíram a expectativa sobre a seleção inglesa. Por outro lado, a República Checa chega embalada. Com excelentes atuações do atacante Patrik Schick, os checos venceram a Escócia e empataram com a Croácia.

No mesmo horário, Croácia e Escócia se encaram, em busca de um possível segundo lugar ou classificação como um dos melhores terceiros colocados. A partida acontece em Glasgow, no Hampden Park e será transmitida pelo SporTV 3.

A seleção croata vive momento instável desde o vice da última Copa do Mundo. Na Euro, fez partidas pouco produtivas ofensivamente e, mesmo com o meio-campista Luka Modric, não encantou. A Escócia, na estreia, chegou a criar chances, mas não converteu. Por outro lado, no clássico contra a Inglaterra, fez jogo truncado. Um empate significa a eliminação das duas partidas.