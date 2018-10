Renovada, Argentina goleia o Iraque antes de enfrentar o Brasil

Com um time renovado e sem Lionel Messi, que pediu dispensa, a seleção argentina goleou o Iraque por 4 a 0, em amistoso realizado na cidade de Riad, na Arábia Saudita, na tarde desta quinta-feira. Na próxima terça-feira, a Argentina terá um compromisso bem mais complicado, contra a seleção brasileira, em Jeddah.

Ainda juntando os cacos pela decepcionante campanha na última Copa do Mundo, o técnico-interino Lionel Scaloni optou por uma seleção rejuvenescida, sem Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, entre outros. E os jovens não decepcionaram diante da frágil equipe iraquiana.

Lautaro Martínez, da Inter de Milão, marcou o primeiro, de cabeça, aos 17 minutos. Aos sete do segundo tempo, Roberto Pereyra, do Watford, recebeu de Paulo Dybala com muito espaço e ampliou.

Com o Iraque entregue, a Argentina selou a goleada no fim do jogo. Aos 37 minutos, após escanteio da direita e desvio na primeira trave, o zagueiro Germán Pezzella, da Fiorentina, ampliou de cabeça. E, nos acréscimos, Franco Cervi, do Benfica, deixou o seu após rápida arrancada e finalização cruzada.