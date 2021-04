Renato Gaúcho testa positivo para Covid e desfalca Grêmio na Libertadores

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira, 5. A informação foi confirmada pela assessoria pessoal do treinador, que não viajou com a delegação do clube para Quito, no Equador. A equipe gaúcha enfrentará o Independiente Del Valle na quarta, 7, às 19h15 (de Brasília), em confronto válido pela fase preliminar da Copa Libertadores.

Renato está em isolamento no Hotel Deville, onde mora desde 2016, próximo ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O técnico apresentou quadro febril no domingo à noite, além de dores de garganta e pelo corpo.

Apesar da confirmação nesta segunda, segundo o médico do clube, Márcio Dornelles, o treinador havia apresentado resultado negativo em exames realizado dois dias antes pelo clube. O time será comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes, que esteve à frente dos primeiros jogos da temporada devido ao recesso dado a Renato e a equipe principal.

O Departamento Médico informa resultado positivo para Covid-19 no técnico Renato Portaluppi. O treinador encontra-se assintomático e cumprirá o protocolo de isolamento pelos próximos dias. Desejamos forças e pronta recuperação ao nosso ídolo. Continua após a publicidade Leia em: https://t.co/swGtS91LMO — Grêmio FBPA (@Gremio) April 5, 2021

De acordo com o clube, Renato apresentou melhoras em seu quadro clínico nas últimas horas: “O treinador já foi medicado e no momento encontra-se assintomático. Renato cumprirá o protocolo de isolamento pelos próximos dias”, informou o médico Gabriel Severo.

A filha do jogador, Carol Portaluppi, também confirmou a situação de seu pai por meio de suas redes sociais. “Vamos orar e mandar muitas energias boas. Papai está com Covid-19, mas sei que ele vai sair mais forte ainda dessa! Te amo”, escreveu.