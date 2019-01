Renato Gaúcho passa bem após cirurgia cardíaca e pode ter alta na segunda

O técnico Renato Gaúcho, de 56 anos, foi submetido neste sábado, 5, a uma cirurgia em Porto Alegre para corrigir uma arritmia cardíaca. O ídolo do Grêmio ficará em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento por 24 horas. Há a expectativa de que ele seja transferido para o quarto no domingo e receba alta na segunda-feira.

A cirurgia foi realizada pelo cardiologista Leandro Zimmerman, especialista em arritmias do hospital, e acompanhada pelo coordenador médico do Grêmio, Paulo Rabaldo.

Segundo a equipe médica, a operação foi bem-sucedida. “O Renato tinha uma arritmia do coração. Não era algo que causava algum risco imediato de vida. Mas poderia trazer mais problemas no futuro. Fizemos uma cauterização de algumas regiões do coração. Foi absolutamente tranquilo, com resultado muito bom. A gente pretendia fazer um isolamento de quatro veias de uma parte do lado esquerdo do coração e isso foi atingido. Ele está acordado, conversando”, afirmou Zimmerman.

Já médico do Grêmio revelou que Renato até brincou quando estava sendo examinado após a cirurgia, mostrando que estava em boas condições. “Falávamos: ‘Mexe essa perna, mexe esse pé’. E aí ele falou: ‘Esse foi o do gol de Tóquio'”, contou Rabaldo – a frase é uma referência a um dos gols marcados por Renato quando era atacante do time na final do Mundial Interclubes de 1983, entre Grêmio e Hamburgo.

Renato teve o problema diagnosticado há quatro anos. Na última quinta-feira, o treinador esteve presente na reapresentação da equipe para o início das atividades da pré-temporada.

A expectativa é que Renato volte às atividades normais em uma semana. A sua ausência não terá grandes efeitos na rotina da pré-temporada do Grêmio, pois os trabalhos são, em sua maior parte, físicos neste começo de ano. A estreia da equipe no Campeonato Gaúcho será diante do Novo Hamburgo, em 20 de janeiro, no estádio do Vale. A equipe vai atuar com um jogadores do time B.