Renato Augusto sente dores no joelho e preocupa seleção brasileira

LONDRES – O meio-campista Renato Augusto sentiu dores no joelho esquerdo durante o último treino da seleção brasileira e por isso não participará das atividades dos próximos dias, informou a CBF nesta quinta-feira.

O departamento médico da seleção monitora a situação do jogador e definirá, nas próximas horas, se Renato Augusto acompanhará o time na viagem a Liverpool, para o amistoso de domingo contra a Croácia, ou se ficará sob os cuidados da fisioterapia, em Londres, no CT do Tottenham.

O jogador do Beijing Guoan foi titular na maioria dos jogos sob o comando de Tite, mas atualmente briga por posição no meio-campo titular com Willian, do Chelsea, e Fernandinho, do Manchester City – o último dará entrevista coletiva nesta tarde, após o treinamento da equipe na capital inglesa.