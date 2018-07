Renato Augusto é decisivo e Beijing elimina time de Oscar e Hulk

Renato Augusto vem se destacando em seu retorno ao futebol chinês depois da Copa do Mundo da Rússia. Plenamente recuperado dos problemas físicos enfrentados no início do Mundial, o meio-campista ajudou o Beijing Guoan a se classificar para a semifinal da Copa da China nesta quarta-feira, eliminando o Shangai SIPG, time dos compatriotas Elkeson, Hulk e Oscar.

A classificação se deu de forma dramática: o Beijing entrou em vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, mas perdia nesta quarta-feira por 2 a 0 até os 49 do segundo tempo, quando o espanhol Jonathan Vieira marcou o gol que empatou o confronto. A prorrogação terminou sem gols e a decisão foi para os pênaltis. O time da capital chinesa venceu por 5 a 4, com Renato Augusto convertendo a última cobrança.

“O Shanghai tem um time muito bom, de muita qualidade, e, dentro do estádio deles, já conseguiu reverter a vantagem com dois gols ainda no primeiro tempo. Nós jogamos no domingo, só tivemos dois dias para nos preparar para essa decisão, enquanto o time deles acabou tendo o jogo do fim de semana adiado e chegou mais descansado”, disse Renato Augusto.

“Brigamos até o fim. O gol nos acréscimos coroou a nossa luta. Nos pênaltis, tivemos mais competência e garantimos essa vaga muito importante para o clube”, finalizou.

O adversário do time de Renato Augusto nas semifinais da Copa da China será o Guangzhou R&F. As partidas de ida acontecem entre 21 e 23 de agosto. Os jogos de volta serão entre 25 e 27 de setembro.