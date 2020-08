Remo recebe o Vila Nova; como assistir aos jogos da Série C do Brasileirão

O Remo enfrenta o Vila Nova no próximo domingo 28, a partir das 18h (de Brasília), no estádio Mangueirão, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida será transmitida com exclusividade pelo DAZN, plataforma de streaming esportivo.

Clique aqui para acessar o DAZN e assistir Remo x Vila Nova pela Série C

O clube paraense é o vice-líder da competição, com sete pontos, e entra em campo para tentar tirar a liderança do Santa Cruz. O Vila Nova, por outro lado, ocupa o 5º lugar, com quatro pontos, e joga para entrar o G-4, que garante vaga na próxima fase da competição.

Invicto nas três primeiras rodadas, o Remo do técnico Mazola Júnior deve ir a campo com a mesma escalação dos últimos jogos e sem desfalques. O Vila do técnico Bolívar terá quatro desfalques para o jogo, pois dois atletas estão diagnosticados com Covid-19, o meia Alan Mineiro ainda se recupera de lesão e o zagueiro Saimon cumpre suspensão.

Outros quatro jogos terão transmissão da DAZN: Jacuipense x Botafogo-PB nesta sexta-feira, 28, Santa Cruz x Imperatriz-MA (17h00) e Manaus x Paysandu (19h00) no sábado, 29, e Brusque x Ituano, no domingo, 30.

Confira os jogos da quarta rodada da Série C

Sexta-feira, 28/08:

Jacuipense x Botafogo-PB (20h00) – DAZN

Sábado, 29/08:

Santa Cruz x Imperatriz-MA (17h00) – DAZN

Manaus x Paysandu (19h00) – DAZN

Domingo, 30/08:

Londrina x Boa Esporte (16h00)

São José x Volta Redonda (16h00)

Brusque x Ituano (16h00) – DAZN

Remo x Vila Nova (18h00) – DAZN

Treze-PB x Ferroviário-CE (20h00)

Quarta-feira, 02/09:

São Bento x Ypiranga (16h00)