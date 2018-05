Rejeitado da lista de convocados da Alemanha troca farpas com treinador

O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, respondeu nesta sexta-feira as críticas do atacante Sandro Wágner, do Bayern de Munique, que ficou irritado por ter sido cortado da lista de convocados para a Copa do Mundo. Wágner anunciou a aposentadoria da seleção e disse, em entrevista ao jornal alemão Bild, que seu estilo “franco de opinar” não se encaixa no estilo do treinador.

Na última terça-feira, após a divulgação da pré-lista de convocados da seleção alemã para a Copa do Mundo, Sandro Wágner esbravejou. “Para mim, é claro que não consigo me encaixar no perfil exigido pela comissão técnica. Meu jeito franco, honesto e direto para tratar das coisas não se encaixa”, disparou o atacante.

Löw, então, rebateu com firmeza. “Vejo isso como uma crítica aos seus colegas de equipe que lideram seus times e a seleção alemã há muitos anos. Ele deve achar que todos são completos idiotas”, disse, em entrevista à Sky Sports.

Apesar da resposta dura, o técnico disse compreender a frustração do jogador. “Ele está desapontado, até entendo um pouco, mas sua reação foi exagerada. Todos que nos conhecem, sabem que sempre encorajamos os jogadores a expressarem suas opiniões, serem abertos e honestos”, completou.

O zagueiro Mats Hummels foi compreensivo com seu companheiro de clube. “O que aconteceu é normal de quando sofremos uma frustração tão grande. Nós já o consolamos porque gostamos dele como pessoa, é um cara exemplar, que sempre se esforça ao máximo”, disse o defensor alemão em entrevista coletiva.

O técnico Jupp Heynckes, do Bayern de Munique, não concordou com a reação de Sandro Wágner, que declarou aposentadoria da seleção. “Ele tem se deixado levar pelas emoções e errou, mas é uma decisão pessoal, é preciso que seja respeitada”, completou.

Sandro Wágner marcou 9 gols em 17 jogos pelo Bayern, mas perdeu a posição para o experiente atacante Mario Gómez, do Stuttgart, que terminou a temporada com 8 gols em 16 partidas. O “Super Mario”, como é conhecido, participou do Mundial de 2010, quando Löw estreou como técnico da seleção alemã.