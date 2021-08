Reencontro de Renato Gaúcho com o Grêmio: as quartas da Copa do Brasil

A CBF definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil na tarde desta sexta-feira, 6. O sorteio colocou o Flamengo, do técnico Renato Gaúcho, frente a frente contra o Grêmio, o clube onde o treinador fez o seu melhor trabalho, em quase cinco anos no comando da equipe. Os cariocas decidem a vaga na semifinal em casa.

O Fluminense, o outro carioca ainda vivo na disputa, também pega uma pedreira. O sorteio colocou o Tricolor no caminho do Atlético-MG, de Nacho Fernández e Hulk. O segundo jogo será em Minas Gerais.

Em má fase no Campeonato Brasileiro, o São Paulo pega a sensação da temporada no país: o Fortaleza. Os cearenses tiveram mais sorte no sorteio e vão definir uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Brasil jogando em casa.

O outro confronto desta fase do torneio será entre Athletico Paranaense e Santos, com o time da Baixada Santista podendo decidir o duelo na Vila Belmiro.

CONFRONTOS E MANDOS DE CAMPO DAS #QuartasDeFinal DEFINIDOS! ✅⚽️ Os clubes à direita decidem a vaga em casa. #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/QR974ZXHPv — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) August 6, 2021