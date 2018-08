RedeTV! transmitirá o Campeonato Inglês desta temporada

O Campeonato Inglês, que começa neste fim de semana, também será transmitido pela TV aberta no Brasil. A RedeTV! anunciou parceria com a ESPN, dona dos direitos na TV fechada, para exibir 32 jogos com exclusividade na TV aberta – ao vivo – no começo das tardes de todos os sábados entre os meses de agosto e maio.

A primeira partida do canal será a estreia do Everton, de Bernard, Richarlison e Mina, neste sábado, às 13h30 (de Brasília), contra o Wolverhampton. A equipe de transmissão será formada por Marcelo do Ó, Silvio Luiz, Juarez Soares e Luiz Ceará.