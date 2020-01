Red Bull Bragantino contrata o técnico Felipe Conceição

O Red Bull Bragantino anunciou nesta segunda-feira, 27, a contratação de Felipe Conceição, treinador escolhido para comandar o retorno do clube de Bragança Paulista (SP), agora repaginado pela parceria com a multinacional austríaca de bebidas. O treinador carioca de 40 anos deixou o América Mineiro no último fim de semana.

Conceição será o substituto de Antônio Carlos Zago, que depois do título da Série B do Brasileirão deixou o clube para assumir o Kashima Antlers, do Japão. Sob o comando do interino Vinícius Munhoz, o time estreou no Paulistão com empate em 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro.

Antes dele, o clube procurou o treinador português Carlos Carvalhal, do Rio Ave, que chegou a demonstrar interesse em vir para o Brasil, mas não chegou a um acordo para se desligar do clube de Portugal.

Ao anunciar Conceição, o Bragantino brincou sobre a busca por um novo técnico com um trocadilho sobre o Tinder, aplicativo de relacionamentos amorosos, citando o apreço “pelo jogo coletivo” e “intensidade em campo” como alguns de seus atributos.

Publicidade

Nem sempre é fácil encontrar alguém que combine com a gente. Leva um tempo, mas quando acha, é pra valer! Felipe Conceição assina até o fim de 2021 e é o nosso novo treinador!#ProntosParaOMundo pic.twitter.com/rwSL4gc2AZ — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 27, 2020

Felipe Conceição foi atacante, revelado em 1998 pelo Botafogo, e com passagens pelas seleções brasileiras de base. Uma sequência de lesões atrapalhou sua carreira, que terminou em 2011 depois de passagens por diversos clubes pequenos do país e do exterior.

Publicidade

Como treinador, retornou ao Botafogo para treinar as equipes sub-15 e sub-17 até chegar ao profissional, como auxiliar, em 2016. Teve a primeira oportunidade como técnico da equipe principal em 2018. Depois passou pelo Macaé até chegar ao América Mineiro, pelo qual terminou em quinto na última Série B – foi uma das poucas equipes que venceu o campeão Bragantino no torneio.