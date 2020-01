Um dia depois de oficializar seu novo nome e escudo, o Red Bull Bragantino, campeão da última Série B do Brasileirão, revelou ter pendências jurídicas com o técnico Antônio Carlos Zago, que, para surpresa do clube paulista, foi anunciado nesta quinta-feira, 2, como treinador do Kashima Antlers, do Japão. A VEJA, o presidente do Bragantino, Marquinhos Chedid, explicou o ocorrido e disse qual será o perfil do próximo treinador.

Zago tinha contrato até dezembro de 2021, renovado depois do acesso do time à Série A do Brasileirão e, segundo o Bragantino, não pagou sua multa rescisória, apesar de já ter sido anunciado e até dado declarações como novo técnico do Kashima.

“A partir de agora o departamento jurídico tomará as medidas cabíveis para o cumprimento do contrato. Entendemos que ele pediu demissão e por isso tem uma multa a pagar”, explicou Chedid, empresário e ex-deputado federal de 61 anos, filho de Nabi Abi Chedid (1932-2006), controverso dirigente que chegou a ser vice-presidente da CBF e comandou o Braga em seus tempos de glória no início da década de 90.

Marquinhos evitou falar em “decepção” com Zago e disse que o clube está apenas fazendo valer os seus direitos. “Temos de mudar alguns procedimentos dentro do futebol. Contratos devem ser cumpridos com as devidas cláusulas de rescisão.”

Perfil do próximo técnico: futebol ofensivo

Chedid disse que o clube não tem pressa para anunciar o próximo comandante e ressaltou que quem cuida das negociações e planejamento é o CEO Thiago Scuro. “É preciso ter calma e tranquilidade. A bola está com o Thiago, é ele quem vai tocar os entendimentos em relação a isso”, disse Marquinhos, que é responsável por questões mais institucionais como relacionamento com federações e imprensa, enquanto Scuro tem total autonomia para tocar o futebol.

O presidente disse já ter conversado com o CEO e revelou que o clube busca manter um estilo “europeu”, independentemente da nacionalidade e idade do novo técnico. “O perfil que buscamos é o do clube, sua forma de jogar, de ter posse de bola, atacar. Esse estilo é o que a Red Bull adota em todos os seus clubes e que vem fazendo sucesso”, afirmou Chedid, que além do Red Bull Salzburg e o Red Bull Leipzig, citou o Flamengo como outra referência de filosofia de jogo.

Em 2020, o primeiro com o novo nome, o Red Bull Bragantino espera repetir a saga vitoriosa da marca austríaca de bebidas energéticas no esporte. A empresa sustenta desde 2005 duas equipes na Fórmula 1, conquistando quatro títulos de construtores e quatro campeonatos de pilotos. No futebol, o RB Salzburg, na Áustria, foi o primeiro caso de sucesso.

A multinacional de bebidas comprou o time fundado em 1933 e, sob nova direção, tornou-o uma potência no país, com seis títulos consecutivos da liga local a partir de 2014. Já o RB Leipzig, antigo SSV Markranstädt, começou em 2009 e atualmente é o líder da Bundesliga e enfrentará o Tottenham nas oitavas de final da Liga dos Campeões.