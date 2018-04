Recuperado, Tevez viaja com Boca para enfrentar o Palmeiras

O atacante Carlitos Tevez retornou aos treinamentos do Boca Juniors nesta segunda-feira e viajará a São Paulo com o clube argentino, que enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela Copa Libertadores da América.

Segundo informações do diário argentino Olé, Tevez se recuperou de uma distensão de grau 2 na sola do pé direito (jornais argentinos noticiaram que o atacante se lesionou durante visita ao irmão na prisão, informação negada por Tevez e Boca). O ex-jogador do Corinthians está confirmado entre os relacionados, mas o técnico Guillermo Barros Schelotto ainda não decidiu se o escalará entre os titulares (Walter Bou tem ocupado sua vaga no ataque).

A escalação do Boca, portanto, deve ser: Agustín Rossi; Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Mas; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Tevez (Bou) e Edwin Cardona.

Pelo Corinthians, entre 2005 e 2006, Tevez foi protagonista de clássicos contra o Palmeiras e jamais perdeu: foram duas vitórias e dois empates, com um gol marcado. No Paulistão de 2006, ele marcou um belo gol, que minutos depois seria anulado pela arbitragem, gerando grande confusão, em empate em 1 a 1 no Morumbi.

O Palmeiras lidera o Grupo 8 da Libertadores, com seis pontos em duas partidas. O Boca é o segundo, com quatro. O Alianza Lima tem um ponto e o Junior de Barranquilla perdeu os dois jogos que fez. Palmeiras e Boca se enfrentaram seis vezes pelo torneio, com uma vitória para cada e quatro empates, inclusive na final de 2000, vencida nos pênaltis pelos argentinos.