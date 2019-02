Recuperado corpo em avião que caiu com Emiliano Sala, dizem autoridades

As autoridades britânicas anunciaram nesta quarta-feira, 6, ter recuperado o corpo localizado no avião que caiu no Canal da Mancha levando o jogador de futebol argentino Emiliano Sala e o piloto da aeronave, sem informar a quem corresponde.

“Em condições adversas, o AAIB [Departamento Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos] e seus terceirizados especializados recuperaram com êxito o corpo visto previamente nos destroços” do pequeno avião, explicou o organismo em um comunicado.

“A operação transcorreu com a maior dignidade possível e as famílias foram informadas dos processos alcançados”, acrescentou o AAIB.

“O corpo está sendo transladado atualmente a Portland (sudoeste) para deixá-lo a cargo do legista” do condado de Dorset, informou o comunicado.

Sala, de 28 anos, e seu piloto, o britânico David Ibbotson, de 59 anos, voavam em 21 de janeiro em um monomotor Piper PA-46-310P Malibu entre a França e a Grã-Bretanha quando desapareceram dos radares a 20 km da ilha britânica de Guernsey, no Canal da Mancha.

O argentino tinha saído da cidade francesa de Nantes, onde jogava há um ano e meio no clube local, para se integrar à equipe do galês Cardiff, que tinha acabado de contratá-lo por uma quantia estimada em 17 milhões de euros, um recorde para esta equipe ameaçada de rebaixamento para a segunda divisão.

Seu desaparecimento comoveu as torcidas dos dois times e várias personalidades do futebol, que expressaram solidariedade à sua família.

Quase duas semanas depois, as autoridades britânicas anunciaram no domingo ter encontrado os restos do avião no fundo do mar e no dia seguinte, ter detectado a presença de “um ocupante” entre os destroços da aeronave.