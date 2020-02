Recopa: fora da TV, como assistir a Independiente Del Valle x Flamengo

O Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle-EQU nesta quarta-feira 19, a partir das 22h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A partida será transmitida com exclusividade na plataforma de streaming do DAZN.

O time rubro-negro entra em campo para manter o bom rendimento do início do ano. Com o time titular, a equipe do técnico Jorge Jesus ainda não foi derrotada em 2020 e, de quebra, levantou a taça de campeão da Supercopa do Brasil, contra o Athletico Paranaense, no último domingo.

Jorge Jesus terá apenas um desfalque para jogo, pois o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, cumpre suspensão por ter sido expulso na final da Libertadores, contra o River Plate. O centroavante Pedro, que marcou dois gols em três jogos com a camisa rubro-negra é a principal opção para substituir Gabigol.

Prováveis escalações:

Independiente Del Valle: Piedra; Estacio, Schunke, Segovia e Caicedo; Mera, Corozo e Faravelli; Dani Nieto, Torres e Enriquez;

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro;